Рэпер Lil Nas X выпустил сатанинские кроссовки

https://static.news.ru/photo/c734d022-90c0-11eb-9ed4-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Lil Nas X/youtube.com

Американский рэпер Lil Nas X совместно с нью-йоркской компанией MSCHF выпустил кроссовки Nike с человеческой кровью и пентаграммой. Представители бренда отрицают свою причастность к разработке описанной модели.

Основой для обуви послужили кроссовки Nike Air Max 97s. При этом исполнитель разработал дизайн обуви под названием Satan Shoes («Обувь сатаны»), на которую нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666. В пузырьки воздуха в подошве были добавлены капли крови сотрудников компании-производителя, сообщает CNN.

Мы любим жертвовать для нашего искусства, — цитирует телеканал представителя MSCHF.

Всего было выпущено 666 пар. При этом Nike отрицает свою причастность к разработке описанной модели, хотя её эмблема красуется на кроссовках вместе с сатанинскими символами. Более того, компания заявила, что не одобряет этих кроссовок.

Своё неодобрение высказали и подписчики рэпера. «Ты больной», «Можешь оставить эти кеды себе. Мне неважно, насколько они лимитированные», «Начни уважать Бога», «Это неуважение к твоим религиозным фанатам», писали они.

Как писал NEWS.ru, первая партия созданных американским рэпером Канье Уэстом кроссовок разлетелась как горячие пирожки. Фанаты бренда раскупили их меньше чем за одну минуту. Кроссовки 450 Cloud White сделаны из лёгкого пластика и сетчатой ткани. Они светло-серого цвета и затягиваются шнурками. Кроссовки входят в коллекцию Yeezy.

Поклонники очень ждали эту обувь. Её продавали сразу на двух площадках: сайтах Adidas и YeezySupply.com. На официальном сайте они стоили $200, а уже спустя пару минут их можно было найти у перекупщиков, но цена достигала $900 (67 тысяч рублей).