В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ есть погибший

Фото ministryofdefenceua/flickr.com

Пользователи социальных сетей сообщили об обстреле района Текстильщик в Донецке, передаёт РЕН ТВ. На опубликованных фотографиях, предположительно с места инцидента, видны повреждения дворовых дорог и припаркованных автомобилей.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил информацию. Предположительно, район обстреляли ракетами с поражающими элементами. По данным мэра Донецка, пять человек пострадали, ещё один — погиб.

В результате обстрела микрорайона Текстильщик в Кировском районе один человек погиб, пять ранено. Анкетные данные уточняются, — написал Кулемзин.

Ранее Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что Новая Астрахань подверглась обстрелам ракетами «Точка-У» со стороны Украины. ПВО ЛНР смогли сбить ракету на подлёте к населённому пункту, однако в результате оказались повреждены здания почты, больницы и близлежащие частные дома.