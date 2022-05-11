Пользователи социальных сетей сообщили об обстреле района Текстильщик в Донецке, передаёт РЕН ТВ. На опубликованных фотографиях, предположительно с места инцидента, видны повреждения дворовых дорог и припаркованных автомобилей.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил информацию. Предположительно, район обстреляли ракетами с поражающими элементами. По данным мэра Донецка, пять человек пострадали, ещё один — погиб.
В результате обстрела микрорайона Текстильщик в Кировском районе один человек погиб, пять ранено. Анкетные данные уточняются, — написал Кулемзин.
Ранее Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что Новая Астрахань подверглась обстрелам ракетами «Точка-У» со стороны Украины. ПВО ЛНР смогли сбить ракету на подлёте к населённому пункту, однако в результате оказались повреждены здания почты, больницы и близлежащие частные дома.