Рекордный суточный прирост числа заражений COVID-19 зафиксирован в мире

https://static.news.ru/photo/68bbe1ba-eff4-11ea-93cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Коронавирусная инфекция в течение 24 часов выявлена у 304,6 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом за всё время пандемии, по данным Университета Джонса Хопкинса.

По сведениям университета, всего в мире коронавирусом заразились 26 739 782 человека, при этом больше всего случаев заражения — 6,2 млн — приходится на США. За ними идут Бразилия (4,09 млн) и Индия (4,02 млн). Россия находится на четвёртом месте по заболеваемости — 1,02 млн случаев, по статистике федерального оперштаба, на пятом — Перу (676,8 тыс.).

За время пандемии в мире от осложнений заболевания скончались 876 938 человек, из них 188,5 тыс. находились в США, 125,5 тыс. — в Бразилии, 69,5 тыс. — в Индии, 66,8 тыс. — в Мексике и 41,6 тыс. — в Великобритании. Россия по количеству смертей находится на 12-м месте в мировой статистике.

Предыдущий рекорд по числу заболевших был поставлен 14 августа, когда в течение 24 часов COVID-19 выявили у 304 351 человека. Также за последние сутки в мире, по данным университета, скончались 5637 человек. По этому показателю рекорд тоже был поставлен 14 августа, тогда умерли 10 135 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, второй волны коронавируса в России нет. То, что сейчас наблюдается в разных регионах, является первой волной эпидемии. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.