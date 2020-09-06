Рекордный суточный прирост числа заражений COVID-19 зафиксирован в мире

Коронавирусная инфекция в течение 24 часов выявлена у 304,6 тыс. человек, что стало абсолютным рекордом за всё время пандемии, по данным Университета Джонса Хопкинса.
По сведениям университета, всего в мире коронавирусом
За время пандемии в мире от осложнений заболевания скончались 876 938 человек, из них 188,5 тыс. находились в США, 125,5 тыс. — в Бразилии, 69,5 тыс. — в Индии, 66,8 тыс. — в Мексике и 41,6 тыс. — в Великобритании. Россия по количеству смертей находится на 12-м месте в мировой статистике.
Предыдущий рекорд по числу заболевших был поставлен 14 августа, когда в течение 24 часов COVID-19 выявили у 304 351 человека. Также за последние сутки в мире, по данным университета, скончались 5637 человек. По этому показателю рекорд тоже был поставлен 14 августа, тогда умерли 10 135 человек.
Как писал NEWS.ru ранее, второй волны коронавируса в России нет. То, что сейчас наблюдается в разных регионах, является первой волной эпидемии. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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