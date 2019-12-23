https://static.news.ru/photo/d063488e-2566-11ea-9ab3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Белоруссии обнаружили и изъяли почти 550 кг героина.

Сильнодействующий наркотик поставляли через территорию страны в Европейский союз из Афганистана. Для контрабанды злоумышленники использовали проходящий через ряд стран СНГ «северный маршрут», в котором Белоруссия была перевалочным пунктом, сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое мужчин и женщина — граждане одной из стран Средиземноморья. Героин был найден в стене арендованного ими складского помещения, которое расположено в Заводском районе Минска. Изъятая партия сильнодействующего наркотика стала самой крупной в истории страны.

Ранее таможенная служба Азербайджана пресекла транзит крупной партии наркотиков из Ирана. Более 900 кг героина должны были попасть на территорию Украины, писал NEWS.ru.