https://static.news.ru/photo/ccc15298-c98b-11e9-9a55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Heiko Beyer/imageBROKER.com/Global Look Press

Археологи обнаружили в перуанском городе Уанчако останки 227 детей, принесённых в жертву богам. Учёные считают, что нашли крупнейшее захоронение подобного типа.

Малыши в возрасте от четырёх до 14 лет были убиты в доколумбову эпоху, передаёт Daily Mail . Эксперты уверены, что местные жители таким образом просили у высших сил улучшения погоды.

По предварительным данным, дети были частью цивилизации Чиму, уничтоженной в 1475 году после завоевания инками.

Ранее News.ru сообщал, что захоронение, относящееся к III веку до нашей эры, обнаружили археологи в Кировском районе Крыма. Открытие сделали во время проведения раскопок почти исчезнувшего кургана. Специалисты обнаружили спиральные и кольцевые незамкнутые рвы, характерные для так называемого катакомбного времени, внутри которых находились остатки погребений.