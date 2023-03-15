Реклама ЧВК «Вагнер» появилась на Pornhub

Фото: t.me/wagnernew

На портале Pornhub появилась реклама ЧВК «Вагнер» с призывом вступить в ряды военной компании. Ее показывают перед роликами, если заходить на сайт из России через социальную сеть VK.

При этом в соцсетях пишут, что увидеть рекламу могут только пользователи из регионов — из Москвы уже не удается.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление предпринимателя Евгения Пригожина в котором он сообщил, что размещение рекламы «Вагнер» на порносайтах — «это очень хорошая идея наших маркетологов».

18 января глава хакерской группировки Killnet Killmilk сообщил, что российские и белорусские хакеры взломали сеть Налоговой службы США с помощью поддельного сайта Porrnhub. Он уточнил, что на фейковом сайте один из сотрудников американского ведомства ввел свои логин и пароль. Ссылка специально была отправлена сотруднику по почте, объяснил Killmilk.

Он добавил, что на взлом сети налоговой США ушло достаточно много времени — данные сотрудника были получены еще пару месяцев назад. По словам Killmilk, кража данных 198 млн американцев была проведена, чтобы показать Америке способности российских и белорусских хакеров в киберпространстве.

Killmilk рассказал, что были украдены данные, находившиеся в базе. Он подчеркнул, что данные пользователей, в том числе логины и пароли, будут опубликованы, если Америка предпримет «еще один шаг в сторону границ братских народов» России и Белоруссии.