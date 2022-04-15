Рейтинг Шольца опустился до рекордно низких значений

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Новые поставки военной помощи начали прибывать на территорию Украины. Эту помощь президент США Джо Байден пообещал в середине апреля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомлённый источник в Белом доме.

Согласно информации высокопоставленного представителя американского Министерства обороны, первая партия оружия и техники должна была прибыть 15 апреля. В течение 24 часов украинские военные заберут оружие на границе и ввезут на...