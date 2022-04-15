Рейтинг Шольца опустился до рекордно низких значений
Рейтинг канцлера ФРГ Шольца опустился до 49%
Полина Шестак
Полина Шестак
08:10, 17 апреля 2022
Канцлер Германии Олаф ШольцФото: John Macdougall/dpa/Global Look Press
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Рейтинг немецкого канцлера Олафа Шольца стремительно рухнул до 49%. Это рекордно низкий уровень доверия к политику, передаёт издание Bild со ссылкой на исследование INSA.
Недовольство им достигло нового рекордного максимума. Согласно воскресному опросу INSA для IMAGE (1002 респондента), 49% недовольны работой Олафа Шольца, удовлетворены 38%, — сказано в сообщении.
Немцы также недовольны работой правительства. Около 55% респондентов не удовлетворены проводимой им политикой. Поддерживает правительство только 35% опрошенных.
Ранее лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц, прямой конкурент Шольца, заявил в эфире программы «Вести», что на фоне антироссийских санкций наивысшая точка благосостояния Германии оставлена позади на неопределённое время. По словам политика, ситуация становится «всё сложнее». Он призвал Шольца признаться в этом.