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Рейтинг Шольца опустился до рекордно низких значений

Рейтинг канцлера ФРГ Шольца опустился до 49%
08:10, 17 апреля 2022
Рейтинг Шольца опустился до рекордно низких значений Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press
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Рейтинг немецкого канцлера Олафа Шольца стремительно рухнул до 49%. Это рекордно низкий уровень доверия к политику, передаёт издание Bild со ссылкой на исследование INSA.

Недовольство им достигло нового рекордного максимума. Согласно воскресному опросу INSA для IMAGE (1002 респондента), 49% недовольны работой Олафа Шольца, удовлетворены 38%,сказано в сообщении.

Немцы также недовольны работой правительства. Около 55% респондентов не удовлетворены проводимой им политикой. Поддерживает правительство только 35% опрошенных.

Ранее лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц, прямой конкурент Шольца, заявил в эфире программы «Вести», что на фоне антироссийских санкций наивысшая точка благосостояния Германии оставлена позади на неопределённое время. По словам политика, ситуация становится «всё сложнее». Он призвал Шольца признаться в этом.

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