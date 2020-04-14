Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал падать

https://static.news.ru/photo/160edc6a-7e70-11ea-866d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Доля украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, за месяц снизилась с 46% до 44%, а тех, кто положительно относится к премьер-министру Денису Шмыгалю, возросла с 11% до 12%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии.

Рейтинг упал и у руководителя офиса президента Андрея Ермака. Положительно к нему относится 6% (в феврале — 12%), нейтрально — 56% (в феврале — 57%), отрицательно — 38% (в феврале — 31%) респондентов.

Кроме того, согласно результатам исследования, к спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% (в феврале — 28%), нейтрально — 51% (в феврале — 51%), отрицательно — 21% (в феврале — 22%) опрошенных.

Что касается министра внутренних дел Арсена Авакова, то положительно к нему относятся 12%, нейтрально — 53%, отрицательно — 35%.

Зеленский возглавляет Украину с 20 мая 2019 года. До победы на выборах он был известен прежде всего как комик и продюсер. Зеленский был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основал студию с таким же названием, писал NEWS.ru.