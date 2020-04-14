Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал падать

Доля украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, за месяц снизилась с 46% до 44%, а тех, кто положительно относится к премьер-министру Денису Шмыгалю, возросла с 11% до 12%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии.
Рейтинг упал и у руководителя офиса президента Андрея Ермака. Положительно к нему относится 6% (в феврале — 12%), нейтрально — 56% (в феврале — 57%), отрицательно — 38% (в феврале — 31%) респондентов.
Кроме того, согласно
Что касается министра внутренних дел Арсена Авакова, то положительно к нему относятся 12%, нейтрально — 53%, отрицательно — 35%.
Зеленский возглавляет Украину с 20 мая 2019 года. До победы на выборах он был известен прежде всего как комик и продюсер. Зеленский был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основал студию с таким же названием, писал NEWS.ru.
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