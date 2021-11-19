16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Рейтинг президента США обновил исторический минимум

Рейтинг президента США Джо Байдена обновил исторический минимум
10:34, 19 ноября 2021
Рейтинг президента США обновил исторический минимум Президент США Джо Байден Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Деятельность президента США Джо Байдена одобряют всего 36% американцев. Этот показатель стал новым историческим минимумом. Предыдущий был установлен в октябре этого года, когда в поддержку президента высказалось 38% респондентов. Об этом свидетельствуют данные исследования Квиннипэкского университета, сообщает The New York Post.

Не одобряют деятельность американского лидера 53% респондентов (это на 1% больше, чем месяцем ранее). Хуже всего американцы оценивают работу Байдена в четырёх сферах: экономика, борьба с пандемией COVID-19, внешняя политика, борьба с климатическими изменениями.

Более половины участников опроса (51%) сказали, что не считают лидера страны честным, 57% полагают, что он не обладает хорошими лидерскими качествами, 56% респондентов убеждены, что нынешняя администрация США недостаточно компетентна.

Ранее сообщалось, что Байден привёл в замешательство журналистов своего пула ответом на вопрос об участии американских спортсменов в предстоящей Олимпиаде. Хозяина Белого дома спросили, отправят ли США делегацию в КНР. Он ответил, что и есть «сама делегация».

Журналисты постеснялись уточнить, что значит фраза президента, и понял ли он вопрос. Байден других комментариев не дал.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео