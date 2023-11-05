Рейтинг правительства Японии обвалился до антирекорда Kyodo: уровень поддержки японцами правительства упал до рекордных 28,3%

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Уровень поддержки жителями Японии правительства страны упал до рекордно низкой отметки за два года пребывания на посту премьер-министра Фумио Кисиды — 28,3%, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на результаты опроса. Отмечается, что только за последние полмесяца — с середины октября — рейтинг кабмина опустился на 4%.

В то же время на 4,2 % вырос уровень неодобрения японцами работы правительства. Негативно о действиях властей отзываются 56,7% жителей страны. Особое их недовольство вызывают меры по поддержке населения в условиях роста цен.

Более 60% респондентов не удовлетворены снижением подоходного налога, недавно объявленным в рамках пакета экономических стимулов, — говорится в сообщении.

В середине апреля на премьер-министра Японии было совершено покушение в рыболовном порту в Вакаяме. В результате взрыва один полицейский получил легкие ранения, глава правительства не пострадал. По подозрению в покушении был задержан 24-летний Рюдзи Кимура. По данным местных СМИ, он в социальных сетях выражал личную ненависть к премьер-министру. В частности, Кимура обвинял его в принадлежности к привилегированной семье наследных политиков.