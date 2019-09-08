https://static.news.ru/photo/c5314a58-d299-11e9-b415-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авиакомпания British Airways на 9 и 10 сентября отменила рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Лондон. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в аэропорту Пулково.

Ранее сообщалось, что British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник, 9 сентября, и продлиться двое суток. В авиакомпании отметили, что пассажиры могут переоформить билеты или получить выплату компенсации.

В компании предупредили, что еще одна забастовка запланирована на 27 сентября. Причиной стачки стали требования пилотов компании о повышении зарплат и улучшении условий труда, уточняет ТАСС .

Ранее с связи с забастовками «Аэрофлот» отменил ряд рейсов из Шереметьево в Хитроу. Они перенаправлены во второй по величине аэропорт Лондона — Гатвик.