Рейсы из аэропорта Стамбула приостановлены до полуночи

Авиакомпания Turkish Airlines продлила заморозку всех вылетов из аэропорта Стамбула до 00:00 26 января, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика. Все рейсы были отменены минувшей ночью из-за сильного снегопада, в авиагавани оказались заблокированными тысячи пассажиров.

Как заявили телеканалу RT в Ассоциации туроператоров России, в Стамбуле находятся порядка двух тысяч туристов из России. В свою очередь в авиакомпании «Победа» сообщили , что из Турции не могут вылететь в Россию 350 пассажиров перевозчика.

Ранее стало известно, что из-за сильнейшего снегопада в аэропорту Стамбула были отменены все рейсы, кроме того, закрылись ведущие к нему дороги.

На город обрушилась метель, в результате которой выпало 50 см снега. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице. Пассажиры аэропорта, застрявшие на взлётно-посадочных полосах в самолётах, были эвакуированы. Их доставили в терминалы аэропорта.

Сильные порывы ветра накануне сорвали крышу постройки грузового терминала аэропорта. В результате происшествия никто не пострадал. Коммунальные службы города работают бесперебойно. Жителям регионов рекомендуют по возможности оставаться дома и не выходить на улицы.