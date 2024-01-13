Рейс японской компании вынужденно вернулся в аэропорт из-за трещины на окне Reuters: рейс авиакомпании Japan ANA вернулся в аэропорт из-за трещины на окне

Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Внутренний рейс японской авиакомпании Japan ANA вынужденно вернулся в аэропорт, когда при выполнении полета в окне кабины пилотов была обнаружена трещина, сообщило агентство Reuters. Проблему заметили на самом внешнем из четырех слоев стекла. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Рейс 1182 направлялся в аэропорт Тояма, но направился обратно в аэропорт Саппоро-Нью-Титосе после того, как была обнаружена трещина на самом внешнем из четырех слоев окон, окружающих кабину пилотов. Сообщений о травмах среди 59 пассажиров и шести членов экипажа не поступало, — говорится в публикации.

Представитель компании уточнил, что трещина никаким образом не влияла на выполнение полета. Несмотря на это, была инициирована проверка, а также выдвинуто предложение ужесточить надзор за самолетами корпорации Boeing.

Ранее сообщалось, что пассажирский борт «Аэрофлота», следующий в Турцию, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. Одному из пассажиров самолета стало плохо во время полета. Экипаж принял решение прервать полет. Перевозчик не комментировал информацию.