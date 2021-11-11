«Реинкарнация фашизма»: Захарова о запрете георгиевских ленточек в Латвии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет на использование георгиевской ленточки на публичных мероприятиях в Латвии, заявила, что в этой стране можно наблюдать последовательную реинкарнацию фашизма. Об этом она написала в Telegram-канале.

В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС, — говорится в сообщении.

Захарова напомнила, что «георгиевской» является муаровая лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», и задалась вопросом, не значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить её даже в праздничные дни.

С предложением ввести запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение «Всё для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии».

11 ноября Сейм (парламент) Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил запрет. Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, её ещё должен утвердить президент страны.