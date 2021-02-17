Регион на Украине объявили «красной зоной» из-за вспышки коронавируса

https://static.news.ru/photo/fe91e686-713a-11eb-b6f1-96000091f725_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины объявили Ивано-Франковскую область «красной зоной» из-за очередной вспышки коронавируса. В регионе объявлен режим тотального карантина.

Заполняемость коек в области составляет уже порядка 90%. В связи с этим местные власти были вынуждены развернуть модульную больницу, чтобы было куда класть заражённых. Кроме того, с 22 по 28 февраля в регионе действует режим карантина.

В указанные сроки закроются все заведения общепита, студенты и школьники отправятся на дистанционное обучение, а все массовые мероприятия будут отменены. Власти региона также рассматривают вопрос об установке блокпостов на въезде в область, которые будут проверять температуру у водителей и пассажиров. Пока что этот вопрос не решён, однако не исключено, что подобную инициативу претворят в жизнь, передаёт УНИАН.

За прошедшие сутки Ивано-Франковская область стала лидером по числу заражений коронавирусом среди всех регионов Украины. Там COVID-19 заболели 646 человек, также известно о девяти скончавшихся.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что карантин в стране продлевается до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. Проект постановления также предлагает продлить режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля. Территория страны будет разделена на четыре зоны в зависимости от уровня эпидемиологической опасности. Такая мера получила название «адаптивный карантин».