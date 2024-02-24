Регион Аргентины поставил Милею ультиматум из-за налоговых доходов Аргентинская провинция Чубут пригрозила Милею прекращением поставок ресурсов

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Всеобщая забастовка в Аргентине

Власти аргентинской провинции Чубут, на которую приходится порядка 30% добычи нефти в стране, пригрозили федеральному правительству страны прекращением поставок нефти и газа, если регион не будет получать полагающиеся доходы от налоговых сборов. Губернатор региона Игнасио Торрес призвал центральные власти страны в соцсети Twitter (X) проявлять уважение к провинциям и соблюдать конституцию.

Провинции являются неотъемлемой частью нации и заслуживают уважения. Никто не может подчинять их или шантажировать сокращением выделения государственных средств, которые им принадлежат по праву, — написал он.

По словам Торреса, правительство в феврале «незаконно удержало» $13,5 млн, что составляет более трети месячной доли доходов от налогов для провинции.

Если они не будут соблюдать конституцию и не передадут средства жителям Чубута, то Чубут не будет поставлять свою нефть и свой газ, — продолжил гуернатор.

В феврале руководство МВФ обратилось к властям Аргентины с рекомендацией поддержать население страны в связи с проведением шоковых экономических реформ. Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат подчеркнула, что реформы будут эффективными, если обновленный состав правительства Аргентины добьется общественной и политической поддержки.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что его штат готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов. По его словам, даже в таком случае власти штата продолжат работу над возведением барьеров на границе. Эбботт выразил надежду на приход к власти нового президента США.