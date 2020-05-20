Редактор NEWS.ru стал экспертом в вашингтонском Институте Ближнего Востока

https://static.news.ru/photo/5dace972-9aae-11ea-9820-fa163e074e61_660.jpg Антон Мардасов Фото: mei.edu

Редактор международного отдела портала NEWS.ru Антон Мардасов стал приглашённым исследователем (в статусе нерезидента) Института Ближнего Востока (Middle East Institute, MEI) в Вашингтоне. Об этом 20 мая официально объявили в американском «мозговом центре».

Антон Мардасов присоединился к программе изучения Сирии, которую возглавляет аналитик с мировым именем — старший научный сотрудник и директор программы по борьбе с терроризмом и экстремизмом в MEI Чарльз Листер. Мардасов также является экспертом (в статусе нерезидента) Российского совета по международным делам, одним из учредителей которого является МИД РФ. В NEWS.ru он работает редактором отдела международной политики с сентября 2017 года.

Middle East Institute — старейший (основанный в 1946 году) и один из самых влиятельных американских беспартийных «мозговых центров» по изучению Ближнего Востока. В совет управляющих входят Ричард Алан Кларк (заместитель помощника госсекретаря в администрациях Рейгана и Джорджа Буша-старшего), Роберт Джордан (посол США в Саудовской Аравии с 2001 по 2003 год) и др. Среди экспертов — «четырёхзвёздный» генерал в армии США, глава командования ВС США на Ближнем Востоке (2016–2019), посол США в Сирии Роберт Форд (2011–2014).