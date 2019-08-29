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Собака, которая принесла хозяйке погрызенный мячик, умилила пользователей Интернета. Те обратили внимание на виновато-огорчённое выражение морды пса.

Его эмоции оказались красноречивее слов, и он как бы спрашивает, может ли она починить его любимую игрушку, пишет « Ридус ». На сервисе Gfycat ролик набрал около ста тысяч просмотров.

via Gfycat

В комментариях люди просят хозяйку собаки обязательно купить её новую игрушку. Вместе с тем некоторые предположили, что пёс пытается «сказать» другое: мол, это не я, мячик уже был таким, когда я его нашёл.

Ранее, как писал News.ru, пользователей интернета покорил кошачий поединок, заснятый на видео. Три малыша устроили потасовку внутри крошечного игрушечного боксёрского ринга.