РБК: Турция запретила пролет самолетов из России с двойной регистрацией

Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

С начала ноября власти Турции запретили пролет через воздушное пространство страны для российских самолетов с двойной регистрацией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и источники в двух российских авиаперевозчиках.

По словам Подгорной, из-за облета Турции продолжительность рейсов в Египет выросла на 20–30 минут. На стоимости туров это не отразилось.

Минтранс сообщил о намерении обсудить этот вопрос с Анкарой. Там отметили, что для исключения нарушений Чикагской конвенции властям Бермуд придется исключить из реестра самолеты, зарегистрированные и эксплуатирующиеся в России. Затягивание процедуры представляет собой, по мнению представителей министерства, грубое нарушение конвенции.

Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же «двойной регистрации» и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции, — отметил собеседник агентства.

Минувшим летом российские авиакомпании направили в адрес бермудских авиалиний уведомление о необходимости дерегистрации воздушных судов из-за аннулирования властями Бермуд сертификатов летной годности российских самолетов.

В настоящее время в связи с санкциями Запада самолеты российских авиакомпаний летают по ограниченному количеству направлений.

Ранее сообщалось, что правительство России рассматривает законопроект, предполагающий запрет на регистрацию самолетов авиакомпаний за рубежом. Проект предлагает внести поправки в Воздушный кодекс, дополнив его абзацем о том, что воздушные коммерческие перевозки пассажиров выполняются только на транспорте, зарегистрированном в России

Также сообщалось, что за девять месяцев текущего года рейсами иностранных авиакомпаний в Россию и из нее воспользовались 8,7 млн человек. В 2021 году за аналогичный период времени показатель составил 4 млн человек.

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