https://static.news.ru/photo/d2139adc-49ae-11ea-badf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Италии арестован россиянин, обвиняемый на родине в четырёх убийствах.

Россиянин, находившийся в розыске за убийства с 2013 года, арестован по международному ордеру по линии Интерпола на севере Италии, где он остановился в гостинице с женой и сыном. Об этом сообщило агентство ANSA.

Отмечается, что арестованный подозревается в причастности к деятельности преступной группы, орудовавшей в Подмосковье. В последние годы он проживал в Испании. В ноябре 2019 года московским судом принято постановление об его аресте.

Российские дипломаты поставлены итальянскими властями в известность о произошедшем и уточняют информацию о соотечественнике и детали его ареста.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правоохранители задержали во Франции 23 выходцев Чеченской Республики, занимавшихся рэкетом. Некоторые из пойманных содержатся в базе потенциальных радикалов.