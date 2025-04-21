Разъяренные жители Эквадора заживо сожгли подозреваемого в убийстве туриста Жители Эквадора сожгли туриста на глазах офицеров полиции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Эквадоре в удаленной деревне Плайяс-дель-Куябено, расположенной в тропических лесах Амазонки, местные жители заживо сожгли туриста. Как сообщила британская газета Metro, мужчину, которого СМИ называют «британцем», обвинили в убийстве одного из односельчан.

Разъяренная толпа избила туриста, после чего его задержала и поместила под стражу полиция, чтобы защитить от дальнейшего самосуда. Правоохранители планировали доставить задержанного в город Лаго-Агрио, но через несколько часов толпа вернулась за ним. Жители деревни вытащили британца из полицейского участка и сожгли его на глазах у офицеров. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в доме на юго-востоке Москвы буйного мужчину, который вывел из строя лифт в одном из подъездов. Нарушитель разбил панель управления в кабине лифта, но при этом не смог объяснить силовикам, зачем так поступил.

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