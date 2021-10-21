Развод по-барбадосски: карибский остров прощается с британским наследием

О том, что Барбадос намерен обрести формальную независимость от Британской империи и объявить себя республикой, было известно уже давно, поэтому королева Елизавета II попала в больницу не по этой причине. Государственным строем Барбадоса до сегодняшнего дня де-юре считалась конституционная монархия. После 22 октября 2021 года остров становится республикой, где во главе стоит избранный президент, а не наследный правитель.

Маленький остров в Карибском море с населением 300 тысяч человек не особенно торопился производить «государственный переворот». Он получил формальную независимость ещё в 1966 году, однако как член Британского Содружества наций формальным главой государства в нём оставалась английская королева, её портрет печатался на местных купюрах и висел в государственных учреждениях.

Как практически во всех странах, сохранивших ностальгическую связь с британской короной, — среди них не только крошечные островки в разных океанах мира, но и такие крупные страны, как Канада, Новая Зеландия и Австралия, — на Барбадосе десятилетиями шла политическая борьба между монархистами и республиканцами. Первые подчёркивают важность сохранения преемственности с историей, указывая на то, что фигура ни во что не вмешивающегося монарха служит важной скрепой для нации. Вторые доказывают, что форма правления должна соответствовать содержанию и республиканская больше подходит для XXI века, чем старомодная монархия.

Барбадосские республиканцы оказались самыми успешными среди своих единомышленников в других странах Содружества. В Австралии объявление страны республикой решено произвести только на следующий день после того, как 95-летняя Елизавета II отойдёт в историю, а в Канаде такая опция вообще остаётся на уровне общественного активизма. Карибский же остров номинально разорвёт связи с Лондоном 30 ноября 2021 года, и для этого уже всё готово: в стране избрана первый президент, которая за оставшиеся 40 дней будет «входить в роль».

Честь стать первой в истории Барбадоса избранной главой государства выпала С андре Мейсон . На этот пост она была избрана двумя третями депутатов местного парламента и сената. Дата 30 ноября выбрана для её инаугурации не случайно: в этот день Барбадос будет отмечать 55-летие провозглашения независимости.

Впрочем, особых сложностей в переходный период для Мейсон не ожидается — она с 2018 года работала в качестве генерал-губернатора острова, то есть являлась официальной наместницей британского монарха. Но в качестве президента у неё будет больше полномочий, чем у генерал-губернатора, который, как сама королева, является сугубо номинальной фигурой.

Реальная власть на Барбадосе (как и в остальных странах Содружества) принадлежит премьер-министру, назначаемому правящей партией. Нынешний премьер Мия Моттли назвала «карьерное продвижение» Мейсон «переломным моментом».

Мы только что избрали одну из женщин среди нас, которая имеет уникальные и страстные барбадосские характеристики и не пытается притворяться кем-то другим. Она является отражением наших ценностей, — поздравила премьер новоизбранного президента.

Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

Таким образом, с первого же дня Республика Барбадос становится самым «феминизированным» государством мира (наравне с Финляндией), где оба высших поста занимают женщины.

Барбадос стал первой после почти 30-летнего перерыва страной Британского Содружества, решившей порвать многовековые связи с бывшей метрополией. Последний раз «корону сбросил» другой остров — Маврикий, в 1992 году. Правда, в 1997 году Содружество покинул Гонконг, но сделано это было в связи с его переходом под юрисдикцию Китая.

Желание выйти из-под формального подчинения британской короне или, напротив, готовность под ней оставаться очень сильно завязаны на интересы элит той или иной страны и достаточно слабо связаны с какими-то практическими чаяниями их жителей, рассказала NEWS.ru эксперт по международным отношениям Наталья Ерёмина.

Это взаимодействия одних элит и политических кланов с другими элитами. Даже в Индии, где британское правление оставило очень кровавый след, элиты стремятся поддерживать связи с бывшей метрополией, отправляют туда учиться детей и т. д. Обычные же граждане часто вообще не подозревают о том, что в рамках Содружества имеются какие-то проекты, какое-то финансирование. Наталья Ерёмина профессор СПбГУ профессор СПбГУ

Желание сохранить или, напротив, ослабить связи с бывшей метрополией во всех бывших колониях имеет исключительно прагматическую подоплёку, ни о каких ностальгических эмоциях речи нигде не идёт, подчёркивает эксперт. Те страны (их элиты), которые в рамках Содружества могут рассчитывать на те или иные бенефиты вроде бесплатного образования детей в британских университетах или налоговых льгот, или для которых членство в Содружестве позволяет решать какие-то внутриполитические проблемы (как в Канаде с постоянно рвущимся «на свободу» Квебеком), предпочитают сохранять статус-кво.

Но другие страны, на купюрах которых изображена Елизавета II, потеряли всякий интерес к продолжению такого «фиктивного брака» по мере того, как сама Великобритания резко сократила участие в двусторонних или многосторонних программах, особенно этот процесс усилился с началом пандемии.

Для ряда стран Содружества их членство в том, что осталось от британской империи, было важно потому, что это был канал прямой связи с Европейским союзом. Однако после того как Британия вышла из ЕС, этот канал исчез. И странам, которые пользовались членством в Содружестве с этой целью, это членство стало совершенно ненужным — им теперь приходится налаживать связи с Европой напрямую, — говорит Ерёмина.

Несмотря на отпадение Барбадоса, британская королева остаётся номинальным монархом ещё в 15 странах — за счёт Канады и Австралии её «владения» составляют примерно одну четвёртую часть суши.