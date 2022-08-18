«Развивает успех зерновых соглашений»: эксперт о целях Эрдогана на Украине Политолог Кортунов: Эрдоган во Львове попытается договориться об урегулировании конфликта на Украине

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает во многом своей заслугой достижение договоренностей по вывозу украинского зерна, сказал в беседе с NEWS.ru политолог Александр Кортунов, комментируя визит турецкого лидера во Львов. Он подчеркнул, что Эрдогану, несомненно, также хотелось бы договориться об урегулировании конфликта на Украине.

Для него желательно попробовать договориться о дипломатическом урегулировании конфликта, что, конечно, малореально, и если нет, то хотя бы договориться о прекращении огня. Тут, по всей видимости, Эрдоган будет использовать тактику челночной дипломатии, — предположил эксперт.

По его мнению, Эрдоган попробует изложить Зеленскому свои соображения об условиях, при которых прекращение огня было бы возможным, а потом попытается транслировать позицию Зеленского российской стороне.

Тут крайне трудно оценивать шансы на успех данного предприятия, но любая попытка, наверное, должна приветствоваться, — сказал Кортунов.

Эрдоган 18 августа вылетел во Львов для участия во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович высказал предположение, что турецкий лидер и глава ООН могут попробовать убедить главу украинского государства согласиться на дипломатическое урегулирование и отказаться от попыток вернуть территории, оказавшиеся под контролем российских войск. По его мнению, Зеленский откажется от любой инициативы подобных переговоров.