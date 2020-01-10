https://static.news.ru/photo/0c31f51a-33f2-11ea-b4af-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Разведывательный корабль ВМФ РФ «Иван Хурс» совершил «агрессивное сближение» с эсминцем США «Фаррагут» (USS Farragut (DDG-99), охранявший атомный авианосец «Гарри Трумэн», в северной части Аравийского моря. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение командования 5-го оперативного флота США.

Российский корабль в четверг совершил агрессивный манёвр в отношении американского ракетного эсминца в северной части Аравийского моря. «Фаррагут» действовал в составе авианосной ударной группы авианосца «Гарри Трумэн», когда российский разведывательный корабль «Иван Хурс» приблизился к эсминцу сзади, — привёл сообщение «Интерфакс».

До этого, 9 января, командование 5-го оперативного флота США сообщало об «опасном сближении» российского корабля с американским эсминцем в Аравийском море. Однако Минобороны РФ опровергло этот факт.

Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем «Фаррагут» в Аравийском море не соответствует действительности, — привёл сообщение ведомства «Интерфакс».

В Минобороны добавили, что именно американский корабль нарушил международные правила и едва не столкнулся с российским военным кораблём.

Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв манёвр, который позволил предотвратить столкновение с кораблём-нарушителем, — процитировали ведомство в «Интерфаксе».

Ранее NEWS.ru писал о том, что атомный авианосец ВМФ США «Гарри Трумэн» зашёл в порт Лиссабона. Командующий авианосца, контр-адмирал Джин Блэк заявил, что для американцев — «большая честь» посетить страну с такой «гордой историей».