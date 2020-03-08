https://static.news.ru/photo/242d5c2a-6257-11ea-bad7-fa163e074e61_660.jpg БРЗК "Прибалтика" Фото: flot.com

Большой разведывательный российский корабль «Прибалтика» замечен у военно-морской базы Тихоокеанского фота США Пёрл-Харбор. База расположена на острове Оаху Гавайского архипелага.

За перемещением разведывательного корабля следила американская Береговая охрана. Наблюдение вёл катер службы USCGC Kimball.

Корабль «Прибалтика» оснащён аппаратурой для сбора данных о характеристиках и режимах работы радиотехнических средств, в том числе слежения за пусками ракет, перехвата линий связи, гидроакустическими станциями и спутниковой связи.

«Прибалтику» уже видели в 2016 году у Гавайских островов во время международных военно-морских учений RIMPAC-2016, проводимых ВМС США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пятый флот ВМС США поделился видеозаписью сближения эсминца USS Farragut и российского судна в Аравийском море. Видео снято с борта американского корабля, на нём видно, как два судна сближаются на пересекающихся курсах.

