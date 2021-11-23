Разведслужбы Украины, США и Британии обменялись данными о действиях РФ

Разведывательные службы Украины, Великобритании и США обменялись данными о скоплении российских войск близ украинской границы. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, его слова приведены на сайте оборонного ведомства страны.

Делегация Украины, которую возглавлял Резников, находилась в Вашингтоне с визитом 18-19 ноября. По словам министра, за это время у него состоялись две встречи с министрами обороны Великобритании Берном Уоллесом и США Ллойдом Остином.

У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами — выводы одинаковые. Режим риска нам понятен, — сказал Резников.

По его словам, в ходе общения были получены сигналы от собеседников, что Украина не останется наедине со своими проблемами Резников сообщил, что западные партнёры якобы уже начали «серьёзные консультации» с другими государствами-членами ЕС и НАТО.

Реакция будет очень жесткой — об этом уже предупрежден непосредственно глава Кремля — во время визита в Россию серьезного должностного лица США, — сказал украинский министр обороны.

По его словам, ответом на возможную агрессию РФ станут санкции экономического и политического характера, а также увеличение помощи Украине техникой и вооружением.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины. Совершенно неверно ассоциировать любые перемещения Вооружённых сил РФ по своей же территории с подобными планами.