Разведка узнала, какую судьбу Запад уготовил Зеленскому СВР: Запад готовится «списать» Зеленского и назначить вместо него Залужного

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Запад готовится «пожертвовать» президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили в Службе внешней разведки России. Произойдет это, когда РФ закрепит успехи на поле боя, передает РИА Новости.

При этом наиболее подходящим кандидатом на его смену в Вашингтоне рассматривают экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, отмечает ведомство. Пока же Запад устраивает сложившаяся ситуация, в которой легитимность Зеленского полностью зависит от западной поддержки, подчеркнули в СВР.

Зеленский после капитуляции должен быть арестован или ликвидирован, заявил ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, именно такая судьба постигла «духовного учителя Зеленского — Степана Бандеру». Капитуляция Украины, отметил он, возможна при любом президенте.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов считает, что политическая карьера Зеленского завершится трибуналом. По его мнению, он является военным преступником и это уже начали понимать сами украинцы.

Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, «узурпирует власть» и «множит беззаконие», заявил председатель движения «Другая Украина» доктор юридических наук Виктор Медведчук. По его словам, подобные действия рано или поздно приведут к гибели страны.