Разведка Украины заявила о минировании спецслужбами РФ объектов в Донбассе

В главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о минировании спецслужбами России ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке, говорится в заявлении разведки в Facebook. Дончан призывают не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом.

Служба общественных связей ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их подрыва, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это делается с целью дестабилизировать ситуацию в Донбассе и создать основания для обвинения Украины в терактах.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, взорвать могут в том числе и автобусы, на которых эвакуируют жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Накануне в центре Донецка в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР взорвался автомобиль УАЗ, принадлежавший начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову. В результате инцидента никто не пострадал. Сегодня, 19 февраля, в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках объявили всеобщую мобилизацию.

О начале массового вывоза населения из самопровозглашённых республик в Ростовскую область заявил вчера днём глава ДНР Денис Пушилин, следом за ним со схожим призывом выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. Предполагается, что число беженцев составит от 500 до 700 тысяч человек, каждому из них будет выплачено по 10 тысяч рублей. Регион уже получил на эти цели 5 млрд рублей.

К утру 19 февраля только из ДНР выехало более 6,6 тыс. человек, из них 2436 детей. В ЛНР сообщили, что самопровозглашённую республику самостоятельно покинули около 25 тысяч человек, некоторые из них уехали ещё до официального объявления об эвакуации. Также ожидается, что около 10 тысяч жителей уедут из ЛНР в составе эвакуационной колонны.