Разведка Украины вывезла секретные документы из Киева

Разведка Украины вывезла из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование. «Ценности» перемещены на запад страны в «безопасные места», сообщает Washington Post со ссылкой на источник.

Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны, — отметил собеседник издания.

Washington Post считает, что это говорит о подготовке украинской разведки к эскалации ситуации. При этом издание отмечает, что на Западе встревожены «публичным скептицизмом» по поводу эскалации, который демонстрирует президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский опасается: Белый дом может целенаправленно преувеличивать якобы имеющуюся угрозу вторжения РФ в его страну. Это позволит США получить хорошие позиции для договорённостей с Москвой. Такую точку зрения высказала газета Politico. Издание отмечает, что ещё в ноябре президент Украины «бил тревогу так, что громче некуда», а теперь «успокоился».