Разведка США предупреждала НАТО о COVID-19 в ноябре 2019 года

https://static.news.ru/photo/21b4db5a-80cd-11ea-8b62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Разведка США в ноябре 2019 года предупредила своих партнёров по НАТО и Израиль о том, что в китайском городе Ухань может произойти вспышка нового заболевания.

По данным The Times of Israel, администрация президента Белого дома не сочла информацию «представляющей для неё какой-либо интерес, однако она поделилась ей с иностранными коллегами».

Израильский Минздрав ознакомился с полученной информацией, но ничего для защиты своей страны не предпринял.

16 апреля телеканал Fox News, ссылаясь на свои «многочисленные» источники, заявил, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник лаборатории вирусологии в Ухани. По версии американского телеканала, это была практикантка. Вирус в октябре 2019 года ей передала летучая мышь. Затем она заразила своего молодого человека, а он уже распространил COVID-19 на одном из местных рынков, где была зафиксирована первая вспышка заражения.

В свою очередь, американская газета The Washington Post опубликовала материал о том, что сотрудники посольства США в Китае посещали Институт вирусологии в Ухани и заявили о проблемах с безопасностью в лаборатории. Однако ВОЗ не подтвердила лабораторное происхождение коронавируса, писал NEWS.ru.