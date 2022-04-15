Разведка США опровергла слова Байдена о геноциде на Украине

Американская разведка не может подтвердить слова президента США Джо Байдена о том, что на Украине происходит геноцид. Об этом сообщила телекомпания NBC. Информация спецслужб якобы идёт вразрез с мнением главы государства и вызывает недоумение.

Определение геноцида включает в себя уничтожение этнической группы или нации, однако пока мы этого не наблюдаем, — сообщил NBC неназванный преставитель разведслужбы США.

В администрации США позицией Байдена удивлены не были, поскольку он озвучивал её в частных беседах. Однако там удивились, что политик вынес это мнение на публику.

Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с журналистами сообщил, что происходящее на Украине кажется ему геноцидом. При этом он оговорился, что оценку происходящему должны давать юристы.

На это пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что заявление президента США Джо Байдена о «геноциде» на Украине неспособно повредить перспективам мирных переговоров и не влияет на позицию Вашингтона по урегулированию кризиса. По её словам, американская администрация всегда будет поддерживать украинские власти в переговорных усилиях.