Разведка США не убедила Белый дом в отсутствии инопланетян

Директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс представила отчёт об инцидентах с неопознанными летающими объектами (НЛО), которые документально зафиксированы за последние 20 лет. Рассматривались около 120 эпизодов, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.
Издание
Специалисты разведки подчеркнули, что наблюдаемые феномены не имели отношения к технологиям США. Это исключает возможность того, что пилоты сталкивались с некими аппаратами из секретных проектов правительства.
Сотрудники Белого дома после ознакомления с отчётом из-за его неопределённости пришли к выводу, что нельзя полностью исключать теорию, согласно которой исследуемые явления могли быть кораблями пришельцев.
Издание уточнило, что в Конгрессе США рассекреченную версию отчёта представят 25 июня.
Ранее стало известно, что всю имеющуюся в распоряжении американского правительства информацию об НЛО решено обнародовать. Сделает это директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс. Она представит отчёт с несекретной информацией о необъяснимом воздушном явлении (НВЯ). До публикации документа ознакомится с ним вице-президент США Камала Харрис, также занимающая пост главы Национального космического совета.