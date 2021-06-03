Разведка США не убедила Белый дом в отсутствии инопланетян

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Директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс представила отчёт об инцидентах с неопознанными летающими объектами (НЛО), которые документально зафиксированы за последние 20 лет. Рассматривались около 120 эпизодов, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

Издание отмечает : в американской спецслужбе не нашли свидетельств, что аномальные атмосферные явления, которые наблюдали пилоты американских ВМС, могут быть связаны с инопланетными космическими кораблями.

Специалисты разведки подчеркнули, что наблюдаемые феномены не имели отношения к технологиям США. Это исключает возможность того, что пилоты сталкивались с некими аппаратами из секретных проектов правительства.

Сотрудники Белого дома после ознакомления с отчётом из-за его неопределённости пришли к выводу, что нельзя полностью исключать теорию, согласно которой исследуемые явления могли быть кораблями пришельцев.

Издание уточнило, что в Конгрессе США рассекреченную версию отчёта представят 25 июня.

Ранее стало известно, что всю имеющуюся в распоряжении американского правительства информацию об НЛО решено обнародовать. Сделает это директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс. Она представит отчёт с несекретной информацией о необъяснимом воздушном явлении (НВЯ). До публикации документа ознакомится с ним вице-президент США Камала Харрис, также занимающая пост главы Национального космического совета.