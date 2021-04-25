Украина хочет внести Чернобыль в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

https://static.news.ru/photo/6139a2a4-a699-11eb-850c-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство культуры и информационной политики Украины будет добиваться включения Чернобыльской зоны отчуждения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом написал министр культуры страны Александр Ткаченко в своём Telegram-канале.

Мы с МКИП движемся к внесению зоны [отчуждения] в список мирового наследия ЮНЕСКО, чтобы сохранить её. И дать возможность будущим поколениям воочию увидеть всё. А не только со страниц книг по истории и документальных лент, — заявил Ткаченко.

Он добавил, что множество людей приезжают на Украину, чтобы посмотреть на зону отчуждения, которая выглядит, как площадка для съёмок постапокалиптического фильма, но не является декорацией.

Места, которые когда-то дышали жизнью, теперь безлюдны, — подчеркнул министр.

Ранее Украина рассекретила документы КГБ о чернобыльской катастрофе. Среди них есть и первый доклад о произошедшем от директора ЧАЭС Виктора Брюханова. В этом документе отражена хронология произошедшего и стенограмма переговоров операторов станции в момент аварии. Среди рассекреченных данных присутствуют документы о серьёзных, но не таких фатальных авариях на ЧАЭС. Так, в 1982 году произошёл выброс радиоактивных веществ, также нештатные ситуации случались на третьем и четвёртом энергоблоках.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.