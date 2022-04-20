Разведка молитвой: Конгресс США призвали объяснить слежку за мусульманами

Крупнейшая в США мусульманская правозащитная организация — Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) — потребовала от конгресса расследовать скандальные сообщения. По информации СМИ, близкие к аппарату безопасности подрядчики собирали персональные данные о пользователях приложений, связанных с религиозной тематикой. Повод дало решение компании Google удалить из своего магазина несколько таких наименований, которые активно использовались мусульманской общиной в США. Приближение промежуточных выборов заставляет администрацию президента США принять в ответ хотя бы символические меры.

В своём обращении CAIR призывает законодателей защитить в Америке и за границей мусульман, «чьи исламские приложения для молитвы и соответствующие данные мобильных телефонов по-прежнему являются предметом слежки нескольких американских военных подрядчиков».

Этот непрекращающийся шпионаж за метаданными мобильных телефонов американских мусульман и использованием тематических приложений является прямой атакой на права нашего сообщества, закреплённые Первой поправкой, и на конфиденциальность потребителя, — говорит Роберт Маккоу, директор GR-департамента в CAIR.

Он выразил уверенность, что за границей американские военные и ЦРУ могут использовать метаданные для незаконного преследования мусульман. Ни одна религиозная община не потерпела бы такого отношения, подчёркивает Маккоу.

Штаб-квартира Центрального разведывательного управления Carol M. Highsmith/wikimedia.org

Повод для скандала в этом месяце дал материал в The Wall Street Journal. В нём сообщалось, что компании Google пришлось удалить из своего официального магазина ряд приложений для мусульман. Это произошло после того, как обнаружилось, что они содержат уязвимость, которую активно используют подрядчики, работающие в сфере национальной безопасности США. Это скрытый кусок кода, обеспечивающий возможность беспрепятственно собирать «данные о точном местоположении, такие личные идентификаторы, как почта и номер телефона, а также сведения о находящихся поблизости компьютерах и мобильных устройствах».

В числе «шпионов» оказалось даже приложение Al-Moazin Lite, которое помогает определить время молитвы и точное направление киблы (ориентир в сторону священной Каабы в городе Мекка), а также частично схожее по функционалу Qibla Compass.

Знакомства под колпаком

Это не первый скандал такого рода за последние несколько лет. В 2020 году издание Motherboard раскрыло , что спецслужбы США попросту покупают данные о пользователях тематического ПО. В эпицентре скандала оказались популярные молитвенные приложения для мусульман, а также площадки для знакомств среди представителей этой религиозной общины. Некоторые продукты оказались связаны с компанией Babel Street, работающей в сфере преобразования данных с помощью искусственного интеллекта. Она была замечена в создании ПО для американской военной структуры, которая занимается борьбой с терроризмом и разведкой. Другая продукция имела отношение к компании X-Mode, специализирующейся на определении локации.

По оценкам Motherboard, некоторые разработчики приложений не знали, к кому попадает информация о местоположении пользователей. По крайней мере, так говорили они сами. По словам издания, даже если владелец приложения внимательно изучит соглашение о политике конфиденциальности, это не даст ему точного представления о том, сколько различных официальных и полуофициальных структур, компаний или государственных учреждений в США смогут приобрести или силой получить конфиденциальные данные. Отдельный вопрос два года назад вызвало то, что американские профильные агентства покупают информацию, для получения которой по закону требуется специальный ордер.

Маятник настроений

Из-за приближения ноябрьских промежуточных выборов в конгресс администрация Джо Байдена не сможет проигнорировать проблему. Некоторое время назад мусульманская община в США представляла собой довольно инертную электоральную группу, но в последние годы она стала демонстрировать избирательскую активность .

Президентство Трампа, которое несло явную и реальную опасность, стало тревожным сигналом о том, что мы должны заниматься гражданскими делами нашей страны, — говорит Наджи Али, основатель Мусульманского демократического клуба Южной Калифорнии.

Одну из наиболее эффективных кампаний по работе с избирателями-мусульманами в 2020 году инициировала организация Emgage, которая, как считается, помогла изменить в пользу Байдена расклад в таких важных колеблющихся штатах, как Мичиган. Кроме того, именно голоса приверженцев ислама, по ряду предположений , дали кандидату от Демократической партии шанс показать хороший результат во Флориде и в Пенсильвании.

emgage.com

Парадоксальным образом за Трампа два года назад проголосовало больше членов мусульманской общины, чем в 2016 году, несмотря на его спорные высказывания и миграционную политику. Отчасти аналитики связывают противоречивое поведение на избирательных участках с тем, что эта электоральная группа не представляет собой монолит. Мусульмане являются одной из наиболее этнически и идеологически разнообразных религиозных общин в Америке. Некоторых из её представителей волнует только один насущный вопрос политики, других — партийный расклад.

Тем важнее для Байдена заняться проблемами этой конфессиональной группы, которая остаётся предметом нездорового внимания со стороны аппарата безопасности.