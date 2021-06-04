Разведка ФРГ послала России сигнал на Севере

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Немецкая разведка расширила свою активность на Севере, чтобы послать России сигнал. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена и Центра Крайнего Севера Андреас Эстхаген, передаёт NRK.

По словам учёного, из гавани Хаммерфест в Норвегии вышел немецкий военный корабль «Альстер». С этого момента судно видно на морском радаре. Эстхаген отметил, что в ходе современных разведывательных операций на море открытое маневрирование становится новой традицией. Как сказал эксперт, так немецкая разведка хочет показать Москве, что ФРГ присутствует на севере, у страны там есть возможности, и что государство вносит свою лепту в наблюдения за РФ. Он добавил, что значимость Крайнего Севера в отношениях между Западом и Россией растёт.

Также на эту тему высказался капитан военно-морских сил Германии Йоханнес Думрезе. Он сказал, что северные воды являются своеобразной пуповиной североамериканского континента.

В случае войны в Европе НАТО направит подкрепление через северный фланг. Берлин должен знать, что происходит на северном фланге. Для этого мы и показываем, что мы там, и следим, чем занимаются корабли других стран региона, — добавил капитан.

Как стало известно ранее, унаследованное со времён СССР вооружение хорошо подготовило Россию к борьбе за Арктику, утверждается в материале издания National Interest.

Москва со времён холодной войны готовилась к противостоянию Западу в арктическом регионе, пишет автор статьи Роберт Фарли.