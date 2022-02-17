Разведка ДНР сообщила о подготовке эвакуации офиса Зеленского во Львов

Украинское руководство, наращивая наступательную группировку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева во Львов офиса президента Украины, Верховной рады, Совета национальной безопасности и обороны, Министерства обороны и других министерств и ведомств, говорится в заявлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР). Разведка ДНР продолжает фиксировать подготовку Украины к развязыванию агрессии в регионе.

Данная эвакуация органов власти киевского режима готовится на случай провала украинской агрессии против Народных республик и перехода воинских частей Народной милиции в контрнаступление для освобождения Украины от нацистов, — отмечено в сообщении.

Также в ведомстве напомнили о том, что США, Великобритания и другие члены НАТО уже начали перемещать свои дипломатические представительства во Львов.

Кроме того, по данным разведки ДНР, киевские силовики планируют высадку морского десанта для захвата её территорий у побережья Азовского моря. Для десантирования будут использованы катера, переданные Украине США в рамках военной помощи.

Ранее военные ДНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков. Информации о пострадавших и разрушенных объектах инфраструктуры пока не поступало.

По данным ДНР, с начала суток украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. В частности, были обстреляны из гранатомётов и стрелкового оружия сёла Петровское и Новоласпа, огонь также вёлся в направлении сёл Коминтерново и Октябрь.

Аналогичные сообщения приходят из самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР). Народная милиция ЛНР утром заявила о существенном обострении обстановки на линии боевого соприкосновения с ВСУ. ВСУ несколько раз с начала суток обстреляли населённые пункты ЛНР, применяя крупнокалиберные миномёты и пулемёты. Данных о пострадавших и о повреждении гражданских объектов в ЛНР нет.