Разведчик из США назвал решение Путина, сломавшее планы Запада Экс-разведчик США Риттер: Россия опередила планы Запада, начав СВО на Украине

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Владимир Путин

Отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин, начав СВО, принял решение, сломавшее планы Запада. В интервью китайскому изданию Global Times он отметил, что Россия таким образом подала сигнал о том, что есть предел терпению.

Многие на Западе не думали, что Россия действительно пойдет на это [военную операцию на Украине]. <...> Это событие, которого на самом деле никто не ожидал. <...> Россия подала Западу сигнал о том, что есть пределы ее терпению. Она показала, что может пойти на многое в ответ на безответственные действия западных стран, — сказал Риттер.

Отставной разведчик указал, что ни Украина, ни Германия, ни Франция никогда серьезно не относились к Минским соглашениям. По словам Риттера, вышеназванные страны использовали протоколы как прикрытие для создания армии НАТО, способной решить проблему Донбасса военным путем.

По мнению Риттера, Североатлантический альянс во главе с Вашингтоном был уверен в неспособности Москвы противостоять коллективному Западу.

Ранее стало известно, что бывший глава Минобороны России Игорь Сергеев (занимал пост с 1997 по 2001 год) еще в начале 2000-х предупредил коллег из НАТО: расширение Альянса станет крупной политической ошибкой. Он сообщил о «соответствующих шагах» Москвы, которые будут приняты в случае угрозы расширения блока.