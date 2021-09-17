«Разрушили мир»: Северная Корея предсказала гонку вооружений из-за AUKUS

Начальник отдела внешних новостей департамента информации МИД КНДР заявил северокорейскому Центральному телеграфному агентству, что США своим «опасным» решением по атомным подлодкам для Австралии нарушили стратегический паритет в Азиатско-Тихоокеанском регионе и породили гонку ядерных вооружений. В заявлении также отмечается, что КНДР примет меры в случае малейшей угрозы безопасности. Об этом пишут РИА Новости.

При этом в МИД страны заявили , что негативная реакция со стороны Китая является «справедливой». По мнению дипломатов, американцы повели себя «безответственно», они разрушили стабильность и мир в регионе, нарушили режим ядерного нераспространения и усилили гонку вооружений.

В КНДР считают, что США являются главными нарушителям международного режима ядерного нераспространения и обвинили Вашингтон в двойных стандартах.

Ранее американский журнал National Interest объяснил, почему США следует как можно скорее наладить отношения с Парижем после отказа Австралии от контракта на поставку французских подводных лодок из-за нового альянса AUKUS. По мнению издания, французы обладают внушительным влиянием в Европе и Тихоокеанском регионе.