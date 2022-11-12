Разрушенный Антоновский мост показали с дрона

Фото: © Elena Mayorova / Global Look Press

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал кадры с разрушенным Антоновским мостом. Видео было сделано с дрона. При этом американский телеканал CNN утверждает, что по меньшей мере семь мостов, включая четыре моста через Днепр, были разрушены при выводе российских войск из Херсона.

Вид с дрона на Антоновский мост — видны несколько уничтоженных подрывом пролётов и полотно, повреждённое до этого, — написал военкор.

А американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки моста после взрыва. Были уничтожены два пролёта. О его разрушении стало известно 11 ноября. Точной информации о том, кто мог взорвать мост, нет.

Также ранее было опубликовано видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС. На кадрах видно, что часть пролетов переправы оказалась серьезно повреждена. Сначала видна яркая вспышка, после неё последовал мощный взрыв.