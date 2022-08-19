«Разрушений масса»: губернатор Новосибирской области оценил ситуацию в ЛДНР Губернатор Новосибирской области Травников призвал восстановить жилой фонд Донбасса

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

19 августа Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, на которой лежит ответственность за восстановление Мариуполя, вернулся из рабочей поездки в Луганской и Донецкой народных республиках. Во время нахождения в Донбассе он встретился с главой района и местными жителями, а также оценил ущерб, который был нанесен военными действиями. Губернатор заверил, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время, пишет «Сиб.фм» со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

Разрушений масса, обстрелами повреждены здания, инженерные системы. Одна из наиболее острых задач на сегодня — восстановить жилой фонд и наладить коммунальную инфраструктуру. Уже в ближайшее время развернем работы, — отметил Травников.

Глава Новосибирской области призвал поддержать жителей Донбасса и помочь им как можно быстрее вернуться к обычной жизни в нормальных условиях.

Ранее стало известно, что между Россией и ДНР открылось паромное сообщение. 17 августа в порт Мариуполя прибыло первое судно «Лаврентий» из Ейска. Отмечается, что паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров, и будет совершать один круговой рейс в сутки.