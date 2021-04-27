Разработчики связали отказ Бразилии от «Спутника V» с политикой

https://static.news.ru/photo/e0183cd0-a724-11eb-88ad-96000091f725_660.jpg Фото: Hamza Turkia/XinHua/Global Look Press

Отказ Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз в страну российского препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V» является политическим решением. Об этом заявили разработчики отечественной сыворотки. Данная информация размещена на официальном аккаунте вакцины в социальной сети.

Разработчики российской вакцины напомнили, как в прошлом году Штаты препятствовали приобретению бразильским правительством «Спутника V». Подобные шаги были предприняты США в рамках «противодействия дурному влиянию на страны Южной и Северной Америки».

Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V», к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой, — заключили разработчики в Twitter.

O Departamento de SaÃºde dos Estados Unidos, em seu relatÃ³rio anual de 2020 hÃ¡ vÃ¡rios meses declarou publicamente que o adido de saÃºde dos Estados Unidos âpersuadiu o Brasil a rejeitar a vacina russa COVID-19â. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 27, 2021

Ранее стало известно, что «Спутник V» не может ввозиться и использоваться в Бразилии. Такое решение приняло Национальное агентство по санитарному надзору латиноамериканской страны. За подобный вердикт проголосовали все члены правления регулятора.

ВTwitter были обнародованы данные о средней смертности от коронавируса в разных странах среди людей, получивших прививку. Были изучены цифры, находящиеся в открытом доступе, о числе смертей на миллион введённых доз.

Изучение статистики проводилось, помимо России, в США, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Италии, Норвегии, Дании, а также в Индии, Бразилии, Аргентине и Чили. Выяснилось, что смертность от коронавируса после вакцинации российским препаратом «Спутник V» значительно ниже, чем после зарубежных аналогов — Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.