Разработчик Оксфордской вакцины усомнился в её готовности до Рождества

https://static.news.ru/photo/5fdc0b82-1e9e-11eb-88db-fa163e074e61_660.jpg Фото: mago-images.de/Global Look Press

Результаты последней стадии испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом, могут быть представлены до конца года. Такое мнение высказал руководитель группы разработчиков препарата Эндрю Поллард.

Вместе с тем, отметил он, шансы начать использование вакцины до Рождества невелики, передаёт РБК со ссылкой на Reuters.

К концу года учёные намерены установить, эффективна ли разработка. После этого полученные данные ещё предстоит тщательно изучить регулирующим органам. Только тогда будет принято решение о регистрации препарата, пояснил Поллард.

Он напомнил, что национальное управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов установило планку эффективности вакцины не менее 50%. Однако проверить такую эффективность сложнее, так как для этого требуется значительно больше случаев, уточнил специалист. Сейчас, по его словам, судить о рабочей пользе препарата невозможно, поскольку данные испытаний ещё не изучены.

Оксфордский университет занимается разработкой вакцины от коронавируса совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca. Она была создана на основе аденовирусных векторов обезьян. Сейчас проходит третья фаза испытания вакцины. В исследованиях принимают участие около 30 тысяч человек в США, Великобритании, Бразилии и ЮАР.

AstraZeneca несколько раз приостанавливала испытания. В последний раз это произошло после выявления побочного эффекта в сентябре. Рассмотревшая ситуацию британская группа пришла к выводу, что продолжение испытаний возможно. В США тесты были восстановлены только после проверки управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которая была завершена в октябре, писал NEWS.ru.