Разозлённые японцы пожелали, чтобы Курильские острова смыло цунами

https://static.news.ru/photo/2da99c34-865d-11eb-bf19-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Читатели японской газеты Yomiuri оценили планы России по развитию туризма на Южных Курилах. Пользователей настолько разозлили эти идеи, что они пожелали островам оказаться смытыми цунами.

В материале издания говорится, что РФ намерена создать на острове Итуруп круглогодичный горный курорт. Так, на территории острова появятся отель на 700 номеров, горнолыжный комплекс и многое другое. Авторы статьи назвали такие планы нашей страны «самостоятельными действиями» с целью «закрепления незаконного захвата «северных территорий».

Японские пользователи пришли в ярость от такого положения дел. Некоторые из них призвали разорвать всё сотрудничество с Москвой, другие же принялись обвинять собственную родину в бессилии перед Россией. Часть юзеров даже решила, что РФ якобы претендует и на остальные территории страны.

«Вслед за северными островами и островами Такэсима так мы потеряем и острова Сенкаку!», «Пока Россия не исчезнет с лица земли, никакие острова к нам не вернутся!», «Нам нужно занять гораздо более жёсткую линию по отношению ко всем этим Россиям, Китаям и Южным Кореям!», возмущались читатели издания.

Тем не менее часть из них предпочла обратить внимание на другой аспект развития туризма на Курильских островах. Так, некоторые поинтересовались, кто будет отдыхать на курорте Итурупа. Одни предположили, что его завсегдатаями станут китайцы, другие же призвали соотечественников не посещать территорию острова.

Ранее NEWS.ru писал, что японский политолог, экс-дипломат Акио Каватао заявил, что для решения «территориального вопроса» с Москвой Токио должен показать «готовность и способность» заблокировать ряд проливов. По его мнению, это должны быть проливы между материковой Россией и Южными Курилами.