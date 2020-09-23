Размер Нобелевской премии увеличили до миллиона долларов

https://static.news.ru/photo/cfe003dc-fe43-11ea-b04a-fa163e074e61_660.jpg Альфред Нобель Фото: Public Domain

Сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и за каждую составит 10 млн шведских крон — это около $1 млн. Об этом сообщили в Фонде Нобеля.

Там отметили, что с учётом общемировой ситуации посчитали особенно важным оценить и поддержать лауреатов, чьи достижения вдохновляют и дают надежду на будущее.

Учитывая приближающуюся Нобелевскую неделю, мы рады сообщить, что в этом году размер премии будет увеличен на 1 млн крон, — заявил глава организации Ларс Хейкенстен.

В сообщении также сказано, что инвестиционный капитал фонда с 2012 года вырос с 3 до 4,6 млрд крон (с $300 млн до $460 млн). Благодаря этому увеличился и доход, который позволяет ежегодно выплачивать по пять Нобелевских премий.

Размер Нобелевской премии составлял 10 млн шведских крон до 2011 года, после чего в связи со снижением дохода фонда был уменьшен до 8 млн. В 2017 году премии был увеличены до 9 млн крон.

Традиционно вручение премий по литературе, химии, физике, медицине и Нобелевской премии мира проходит 10 декабря — в день смерти основателя движения Альфреда Нобеля. В этом году в связи с пандемией коронавируса оргкомитет отказался от традиционной церемонии. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате, писал NEWS.ru. Имена лауреатов начнут объявлять 5 октября.