«Разбудили спящего гиганта»: Западу предрекли проблемы из-за России AT: Запад столкнется с последствиями из-за роста влияния России в мире

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Американские аналитики Патрисия Адамс и Лоуренс Соломон в своей статье для газеты The American Thinker заявили, что Запад столкнется с последствиями из-за того, что не смогли «сломить российскую экономику санкциями» в то время, как РФ наращивает свое влияние в мире. По их словам, западные страны «разбудили спящего гиганта». Эксперт отметили, что в ведущих экономиках Запада наблюдаются проблемы с ростом инфляции, а также замедлением экономического роста.

Санкции в отношении России разбудили спящего гиганта, которым была Россия, и Запад вскоре может столкнуться с последствиями. <...> Ограничения против РФ не поставили российскую экономику на колени, как предсказывали многие страны. Вместо этого западные экономики шатаются, их экономический рост практически остановился, — сказано в публикации.

Авторы материала подчеркнули, что влияние Москвы растет во всей Азии, Африке и Южной Америке, а принятые экономические меры позволяют сохранить устойчивый рост.

Ранее американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший банковский кризис 2008 года, заявил, что в ближайшем будущем США столкнутся с кредитным кризисом, за которым последует депрессивный период в экономике страны. Он отметил, что падение рынка коснется всех американских банков. Рубини подчеркнул, что страна сталкивается с большим оттоком депозитов, поскольку обеспокоенные клиенты забирают свои деньги после краха Silicon Valley Bank, 16-го по величине банка США.