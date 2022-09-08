Президента Украины Владимира Зеленского нельзя называть евреем, заявил ИА SM.News раввин Михаил Финкель. По его словам, внешне украинский лидер похож на еврея, но таковым он не является, так как у нет «соответствующей души и самосознания» из-за отказа от «веры отцов» — иудаизма. Раввин также напомнил, что глава Украины крестил своих детей.
Он крестил своего сына, свою дочку. Он ассоциируется с другим вероисповеданием. Он отказался от веры своих отцов. Он не считает сам себя евреем. Да, он внешне похож. Но еврея делают евреем не этнос, не карие глаза и не крючковатый нос, и не кучеряшки на голове. А — душа и самосознание, — отметил он.
Также Финкель заявил, что президентство Зеленского — пик его карьеры. По его словам, часто чтобы достигнуть чего-то серьезного приходится идти на большие компромиссы. Так украинскому президенту, по его мнению, приходится закрывать глаза на многие вещи, чтобы остаться на плаву, быть лидером и делать большие деньги.
В мае глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос о том, как на Украине возможна «нацификация», если в жилах Зеленского течёт еврейская кровь, заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые большие антисемиты — сами евреи», и предположил, что Гитлер мог иметь еврейскую кровь. Его высказывание вызвало широкий общественный резонанс, после чего российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны для разъяснительной беседы.