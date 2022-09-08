Раввин: Зеленский отказался от веры отцов Раввин Финкель: Зеленский не считает себя евреем

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского нельзя называть евреем, заявил ИА SM.News раввин Михаил Финкель. По его словам, внешне украинский лидер похож на еврея, но таковым он не является, так как у нет «соответствующей души и самосознания» из-за отказа от «веры отцов» — иудаизма. Раввин также напомнил, что глава Украины крестил своих детей.

Он крестил своего сына, свою дочку. Он ассоциируется с другим вероисповеданием. Он отказался от веры своих отцов. Он не считает сам себя евреем. Да, он внешне похож. Но еврея делают евреем не этнос, не карие глаза и не крючковатый нос, и не кучеряшки на голове. А — душа и самосознание, — отметил он.

Также Финкель заявил, что президентство Зеленского — пик его карьеры. По его словам, часто чтобы достигнуть чего-то серьезного приходится идти на большие компромиссы. Так украинскому президенту, по его мнению, приходится закрывать глаза на многие вещи, чтобы остаться на плаву, быть лидером и делать большие деньги.

В мае глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос о том, как на Украине возможна «нацификация», если в жилах Зеленского течёт еврейская кровь, заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые большие антисемиты — сами евреи», и предположил, что Гитлер мог иметь еврейскую кровь. Его высказывание вызвало широкий общественный резонанс, после чего российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны для разъяснительной беседы.