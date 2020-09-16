Расстрелявший 69 человек Брейвик просит об условно-досрочном освобождении

https://static.news.ru/photo/a3abc1ca-f80d-11ea-8120-fa163e074e61_660.jpg Андерс Брейвик Фото: Alexander Widding/Global Look Press

Норвежский праворадикал Андерс Брейвик, устроивший теракт в Осло в 2011, просит об условно-досрочном освобождении. Он также заявляет о нарушении своих прав в тюрьме и намерен судиться с властями.

Об этом сообщает газета VG со ссылкой на адвоката Брейвика. Юрист подал от его имени прошение об УДО. Как пояснил защитник, его доверитель провёл в тюрьме более 8 лет из 21 года, на которые он был осужден, и теперь теоретически имеет право выйти досрочно. Адвокат также добавил, что прошение было подписано двумя именами – Андерс Беринг Брейвик и Фритьоф Хансен – это имя, которое Брейвик взял себе уже в заключении. Юрист также добавил, что Брейвика продолжают содержать в одиночной камере, что арестант считает нарушением прав человека.



В 2015 году Брейвик уже подавал иск против государства, в котором заявлял о нарушении своих прав. Требование сначала было частично удовлетворено, однако апелляционный суд решение отменил, отметив, что во время содержания Брейвика под стражей права человека не нарушаются. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать его иски.

Летом 2011 года Андерс Брейвик организовал мощный взрыв у правительственного здания в центре Осло, жертвами которого стали восемь человек. После террорист отправился на остров Утойа, где расстрелял 69 человек, большинство из которых были детьми. Каждый год 22 июля в Осло проходят акции памяти жертв атаки.