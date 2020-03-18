https://static.news.ru/photo/408509f4-69a5-11ea-aba1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Global Look Press

К утру 19 марта в мире насчитывается почти 211 тысяч инфицированных коронавирусом нового типа, жизни 8840 заболевших не удалось спасти.

Более 84 тысяч человек выздоровели. В материковом Китае выявлено 34 новых случая заражения у прибывших из-за рубежа людей. В стране за сутки умерли 8 человек, все они находились в провинции Хубэй, передаёт South China Morning Post.

В Италии заболели ещё 475 человек, общее число умерших достигло 2978, заражено 35 713 находящихся в стране. В Иране болеет 17 361 человек, умерли 1135, в Испании 13 716 инфицированных и 598 погибших.

В России зарегистрировано 147 случаев заражения и 5 — выздоровления. За 18 марта заболели 33 человека.

Как писал NEWS.ru ранее, за 18 марта количество случаев заражения новым типом коронавируса в Германии увеличилось на 36%. По данным министерств здравоохранения и социальных дел федеральных земель ФРГ, от коронавируса умер 31 человек, а 105 выздоровели.