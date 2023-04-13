Раскрыты самые слабые места ВСУ Ветеран разведки Клупов: главной слабостью ВСУ является военная техника

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ветеран военной разведки Рустем Клупов рассказал URA.RU, что самыми слабыми и проблемными точками в Вооруженных силах Украины можно считать именно технику. Эксперт пояснил, что остатки советской уже разваливаются на части, а иностранное оружие вызывает слишком много проблем с обучением и его поставки могут прекратиться в любой момент.

ПВО, артиллерию, танки — все касается технической стороны, а в первую очередь авиацию можно записывать в проблемные зоны. Что касается ПВО, она на Украине была создана на основе советской системы противовоздушной обороны. Использовались именно эти системы, — сказал Клупов.

Еще одной проблемой, по мнению Клупова, является непостоянство западных партнеров Киева в поставках боеприпасов и снарядов для артиллерии.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что парламент Украины отказался от предложения одной из партий страны доплачивать солдатам ВСУ за службу в армии 30 тысяч гривен. Парламентарий добавил, что в Раду внесли постановление, которое заблокировало законопроект. Он отметил, что пока постановление не будет рассмотрено, глава парламента не имеет права подписать закон.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее заявил, что украинские военные стали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки. До этого другой советник Пушилина Ян Гагин заявлял, что существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки, поскольку войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе.