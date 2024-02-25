Раскрыты потери Израиля в секторе Газа ЦАХАЛ: Израиль потерял 579 солдат с 7 октября 2023 года

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Общее количество погибших военных армии Израиля (ЦАХАЛ) достигло 579 человек, из них 240 солдат были убиты в ходе начавшейся в ноябре наземной операции в секторе Газа, сообщила пресс-служба. Глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что силы ХАМАС за 4 месяца потеряли более 10 тысяч бойцов.

Отмечается, что 25 февраля были подтверждены еще две смерти израильских военнослужащих в боях на юге сектора Газа. При этом на сайте указывается, что СМИ могут публиковать имена всех погибших солдат.

Ранее представители Израиля, США, Египта и Катара провели переговоры в Париже, в ходе которых смогли достичь понимания по освобождению заложников и временному прекращению огня в секторе Газа. В Вашингтоне при этом выразили надежду, что в ближайшие дни стороны смогут прийти к окончательному согласию по главным вопросам.

Также ранее в Белом доме заявили, что не считают геноцидом события в секторе Газа, хотя имеют другую позицию по вопросам Китая и Мьянмы. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в Вашингтоне «даже речи» об этом не идет, о чем он заявлял на крупных международных площадках, включая суд.

Помимо этого, ранее СМИ стало известно, что Израиль и ХАМАС предварительно договорились об обмене пленными. Сообщается, что порядка 40 пленных обменяют на 200–300 палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.